МИД: ЕС и НАТО подрывают переговорные усилия США по Украине Масленников: НАТО и ЕС подрывают переговорные усилия Вашингтона по Украине

Москва30 окт Вести.Руководство Евросоюза (ЕС) и НАТО подрывает переговорные усилия США по урегулированию украинского конфликта, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в беседе с "Известиями".

При этом некоторые политики в Европе начинают понимать необходимость восстановления контактов с Россией, отметил дипломат.

Вместе с тем руководство ЕС, НАТО и многих стран-членов месяцами работает на то, чтобы никакого урегулирования украинского конфликта не было, подрывают переговорные усилия США. А в микрофон заявляют, что, мол, именно Россия выступает с максималистских позиций и не проявляет готовности к переговорам приводят "Известия" слова Масленникова

Между тем желание европейцев поучаствовать в переговорах хорошо заметно, заключил дипломат.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что речь не идет о переговорах по Украине с европейскими чиновниками. Стороны обсуждают возможность возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия-США-Украина.