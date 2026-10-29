Ушаков заявил, что речь не идет о переговорах по Украине с участием Европы

Ушаков ИС "Вести": речи о переговорах по Украине с Европой нет Ушаков заявил, что речь не идет о переговорах по Украине с участием Европы

Москва29 окт Вести.Речь о переговорах по конфликту на Украине совместно с европейскими чиновниками на сегодняшний день не идет. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что обсуждается возобновление трехсторонних переговоров.

Об этом (участии в переговорах Европы. – Прим. ред.) речи нет. Речь идет о подготовке, возобновлении, вернее, трехсторонних переговоров, которые раньше проводились в Абу-Даби и в Женеве сказал Ушаков

Ранее помощник президента уже говорил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее, при этом Россия не отказывается и от диалога с Европой.

В среду СМИ сообщали, что Евросоюз хочет направить свою делегацию на трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби.