Посольство: Франция пытается навредить отношениям РФ и Африки Посольство России обвинило Францию в попытке навредить отношениям РФ с Африкой

Москва29 окт Вести.Публикация доклада французского агентства по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum) о якобы информационном вмешательстве России в Африке – попытка Парижа навредить развивающимся отношениям Москвы со странами Африки. Об этом заявило посольство РФ во Франции.

В докладе утверждается, что российская сторона манипулирует общественным мнением в странах африканского и распространяет антифранцузские и антиукраинские нарративы.

Тот факт, что эта фальшивка обнародована одной из французских спецслужб накануне первого дня саммита Россия-Африка, является явным свидетельством исполненной в колониальной манере целенаправленной попытки вмешаться в российские и африканские дела и навредить позитивно развивающимся отношениям России с африканскими странами говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии

В посольстве подчеркнули, что обвинения французской стороны бездоказательны. Угрозы Парижа санкциями не способны запугать ни Россию, ни страны Африки, которые давно освободились от колониального влияния.

Дипломаты отметили, что доклад "оставляет стойкий неприятный привкус не только… русофобии, но и от так и не отживших колониальных подходов". По их мнению, серьезно относиться к данному докладу невозможно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Грановитой палате Кремля торжественный прием в честь участников третьего саммита Россия — Африка. До этого он выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума в рамках саммита.