Глава МИД РФ заявил о риске украинских диверсий против партнеров России в Африке Лавров заявил о вовлечении украинских военных в террористические задачи в Африке

Москва27 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские военнослужащие, по его утверждению, планируют диверсии в африканских странах, чтобы осложнить их отношения с Москвой. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

Поэтому безопасность в районе Сахеля весьма и весьма актуальна. Она даже, вот видите, выходит и на север африканского континента в силу тех проблем, которые создают украинские боевики, задавшиеся целью делать все, чтобы осложнить отношения африканских стран с Российской Федерацией, и планирующие с помощью своих западных спонсоров прямые диверсии, прямые террористические акты на территории тех стран, которые особенно развивают отношения с Российской Федерацией указал глава МИД РФ

Лавров также заявил, что к таким действиям подключаются некоторые западные столицы, включая Париж. По словам министра, на фоне этих угроз особое значение приобретает обеспечение безопасности в регионе Сахеля и на севере Африки.