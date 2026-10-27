Лавров заявил о тенденции к обострению конфликта на Украине

Лавров: украинский конфликт продолжается и имеет тенденцию к обострению Лавров заявил о тенденции к обострению конфликта на Украине

Москва27 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ, заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению. Трансляцию ведет МИД России.

Поэтому война эта будет продолжаться, и она, даже я сказал бы, имеет тенденцию к обострению сказал он

По словам Лаврова, администрация Белого дома, "при всех своих действиях в поддержку Украины, передаче вооружений, которые продаются европейцам, предоставлении спутниковой информации", все еще "открыта к диалогу", в отличие от Европы.

А вот Европа категорически отказывалась до буквально последнего момента от участия в каких-либо контактах с Россией. Сейчас они стали говорить: нет, ну давайте вот всё-таки эти контакты каким-то образом восстанавливать подчеркнул Лавров

Ранее Лавров отметил, что религиозный фактор стал одним из триггеров, которые запустили конфликт на Украине. В частности, речь идет о подрыве канонической Украинской православной церкви.