Москва19 окт Вести.Религиозный фактор стал одним из триггеров, которые запустили конфликт на Украине. Тем временем Россия продолжает отстаивать права русскоязычного населения на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Задолго до специальной военной операции, еще в период, когда ничто не предвещало начала подобной войны, которую европейцы затеяли против Российской Федерации руками украинского нацистского режима, уже в то время предыдущий президент Украины и его правительство повели линию на подрыв канонической Украинской православной церкви сказал Сергей Лавров

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Запад отталкивает Украину от традиционных христианских ценностей в пользу "свободомыслия", культивируемого в Европе. Европе выгодна смена ценностных ориентиров украинского населения, уверен Сергей Лавров.

19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.