"Конец его режима": Лавров объяснил, почему Зеленский избегает переговоров Лавров: Зеленский не хочет продвигаться по теме договоренностей

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в продвижении к мирным договоренностям, поскольку осознает: любое приемлемое для России и США соглашение положит конец его режиму. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе совместной пресс-конференции, в которой участвовали министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви.

Зеленский не хочет даже продвигаться по теме договоренностей. Это очевидно, видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонально сказал Лавров

Министр напомнил, что Киев уже неоднократно срывал переговорные процессы. В частности, по его словам, после встречи в Париже в декабре 2019 года были согласованы решения о необходимости выполнения Минских договоренностей, включая отражение особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Под этим подписались и Макрон, и Меркель, и Зеленский. Ничего они не собирались делать отметил Лавров

Также, добавил он, Зеленский прервал переговоры, проходившие в Стамбуле летом 2025 года, а после трехсторонней встречи в Абу-Даби движения к урегулированию не наблюдается. Глава МИД РФ подчеркнул, что каждый раз, когда на фоне контактов с США появлялись оптимистичные ожидания о возобновлении переговоров, Украина "обязательно вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое", в первую очередь нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям.

Ранее Лавров подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта в Украине.