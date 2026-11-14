Посол Бердыев: Зеленский не едет в Москву, так как не готов к серьезному диалогу

В МИД РФ заявили, что Зеленский не готов к серьезному разговору в Москве Посол Бердыев: Зеленский не едет в Москву, так как не готов к серьезному диалогу

Москва14 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не едет в Москву для переговоров, потому что у него нет готовности говорить серьезно. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона не раз приглашала Зеленского в Москву.

Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы сказал Бердыев

10 ноября постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Зеленский готов для встречи с Путиным в любой точке мира, даже на Антарктиде, но только не в Москве.