"Только не в Москве": в Киеве назвали места для встречи Путина и Зеленского Мельник: Зеленский готов встретиться с Путиным где угодно, кроме Москвы

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов на встречу с президентом России Владимиром Путиным в любой точке мира, даже на Антарктиде, но только не в Москве. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Президент Украины готов встретиться с Путиным в любом другом уголке мира, если понадобится - даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве сказал Мельник, чьи слова приводит "Интерфакс-Украина"

10 ноября в ОАЭ стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования. Встреча в Абу-Даби начнется в 11:50 по местному времени (10:50 мск).