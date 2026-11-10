Трехсторонние переговоры по Украине в ОАЭ начнутся в 10:50 мск

Переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине начнутся в 10:50 мск Трехсторонние переговоры по Украине в ОАЭ начнутся в 10:50 мск

Москва10 ноя Вести.Трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби начнутся в 11:50 по местному времени (10:50 мск), сообщает автор ИС "Вести" Евгений Попов.

10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стартуют двухдневные переговоры по вопросу украинского урегулирования. Как ранее сообщалось, встречи пройдут в закрытом для прессы режиме.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Игорь Костюков, замначальника Главного оперативного управления ВС Юрий Жигарловский.