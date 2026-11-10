Лавров осудил стремление НАТО и ЕС командовать в акваториях морей и океанов Лавров: стремление НАТО и ЕС командовать в каких-либо акваториях неприемлемо

Москва10 ноя Вести.Стремление стран НАТО и Европейского союза (ЕС) командовать в каких-либо акваториях неприемлемо, свобода судоходства должна существовать для всех стран и во всех морских районах, отметил глава МИД Сергей Лавров в статье "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для газеты "Коммерсант".

Дестабилизирующим фактором, который больно ударил по мировой энергетике, является перекрытие Ормузского пролива, отметил Лавров.

К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах. Неприемлемы претензии НАТО, ЕС и их членов командовать в каких-либо акваториях подчеркнул Лавров

Это утверждение "одинаково справедливо" для Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод ЕС, Карибского моря и других частей Мирового океана, уточнил министр.

Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что НАТО показывает свою готовность обострять обстановку в Черном море.

Кроме того, попытки выполнить резолюцию Европарламента о развертывании в Черном море военно-морской миссии ЕС приведут к росту напряженности в причерноморском регионе. При этом Россия готова дать симметричный ответ на возможные провокации, подчеркнул Масленников.