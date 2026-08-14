Лавров: шлейф членства Турции в НАТО и ее связей с ЕС неизбежен в диалоге с РФ

Лавров высказался о влиянии членства Турции в НАТО на отношения с Россией Лавров: шлейф членства Турции в НАТО и ее связей с ЕС неизбежен в диалоге с РФ

Москва14 авг Вести.Шлейф членства Турции в НАТО и ее взаимодействия с Европейским союзом остается неизбежным в отношениях Анкары с Москвой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что Турция хочет оставаться членом альянса, взаимодействовать с ЕС и иметь хорошие отношения с Россией. Министр также обратил внимание, что Анкара выступает за стабильную ситуацию в Черном море и безопасное судоходство в регионе, но при этом публично не осуждает террористические атаки киевского режима на суда.

Я думаю, что эти шлейфы, которые остаются в связи с членством [Турции] в НАТО, в связи с какими-то отношениями с Евросоюзом, они неизбежны сказал Лавров

Ранее сообщалось, что Анкара планирует выступить с инициативой по формированию двух специальных коридоров безопасности в Черном море для гражданских судов, следующих в порты России и Украины.