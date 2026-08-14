ЕС будет и дальше давить на Болгарию, уверен Лавров Лавров: ЕС будет давить на премьера Болгарии, придерживающегося нацинтересов

Москва14 авг Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев, придерживающийся национальных интересов страны, столкнется с давлением со стороны Евросоюза. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так глава российского МИД ответил на вопрос о выходе Болгарии из "коалиции желающих" и давлении на республику со стороны Евросоюза.

Румен Радев, я его хорошо знаю, он шел на выборы под лозунгом национальных интересов, а не подчинения евросоюзовской бюрократии. Немало таких примеров, когда люди с подобными намерениями попадали все-таки во власть и вели себя по-разному. Кто-то сможет выдержать свои принципиальные убеждения, с которыми он шел на выборы, а кто-то будет податлив для давления. Пусть они там сами разбираются между собой заявил Лавров

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что республика не намерена участвовать в "коалиции желающих" по Украине.