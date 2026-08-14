Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в большом интервью информационной службе "Вести" рассказал о встрече с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях саммита АСЕАН, давлении на президента Сербии и премьер-министра Болгарии Александра Вучича и Румена Радева со стороны Европы и ответе России на пиратство ЕС и теракты Киева.

Лавров прокомментировал внесение России Японией в список ее основных угроз и рассказал, возможно ли было такое при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ был абсолютно корректным политиком, который понимал национальные интересы. Невозможно обеспечить национальные интересы без взаимодействия с Российской Федерацией. Те, кто его сменил, считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами, путем начала милитаризации Японии. На мероприятиях АСЕАН с партнерами на Филиппинах японский министр после этих мероприятий сделал заявление, что "вот, мы обсудили двусторонние дела с Лавровым, региональную ситуацию". Я был поражен, потому что это происходило во время торжественного банкета, когда был длинный стол, где все министры были рассажены. И вдруг сзади меня кто-то трогает за плечо, я поворачиваюсь – стоит наш японский коллега и говорит: "Как вот рад я видеть, как хорошо". Я даже не успел встать. Ну, я пожал ему руку, и он пошел на свое место. И вот это, значит, называется "обсудили двусторонние региональные вопросы". Была недавно информация, приезжала какая-то японская делегация бизнесменов, прямо сказали: "У нас твердые указания руководства страны: никаких проектов с вами не обсуждать" рассказал Лавров

Глава МИД России также ответил на вопрос что на самом деле стоит за проверками "теневого флота" РФ Евросоюзом.

Евросоюз давно уже это понятие изобрел. Оно не значится ни в одном документе. Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное лишение Брюсселем правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. И они включили запрет по сути дела на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюза под любым флагом, объявлены "теневым флотом". Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. [Владимир] Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство заявил министр

Лавров также рассказал, как Россия борется с совершаемыми киевским режимом терактами.

После каждого такого террористического акта гордо в соцсетях, на других ресурсах представители [киевского] режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились, по преподавателям и по другим сугубо гражданским объектам. [Мы до их методов] не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы по сути дела позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов, но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства сказал он

Министр иностранных дел РФ прокомментировал ситуацию с немецким журналистом издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэлем Мартенсом, задавшим Зеленскому вопросу о том, как европейцы могут помочь украинцам "убивать русских".

Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством [Фридриха] Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово "опять", я не уверен. Но насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Зеленского и Вучича этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, конечно, хотели бы услышать какую-то реакцию отметил глава МИД РФ

Кроме того, Лавров прокомментировал подписание сербским президентом Александром Вучичем документа о поддержке Украины.

Александру Вучичу непросто. Он очень опытный политик, и он привержен курсу на евроинтеграцию. На данном этапе Евросоюз над ним издевается и просто его шантажирует. Они говорят: "Да, вот вы там давно уже в очереди стоите, но мы будем ускорять переговоры, когда выполните два основных требования. Первое: признайте независимость Косово. И второе: присоединяетесь ко всем нашим действиям, решениям в отношении России". Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Мы Сербии продаем газ по очень льготным ценам, и мы никогда ничего не требуем от Сербии, кроме того, что будет неприемлемо, если сербские наши братья будут участвовать в вооружении киевского режима. И президент Вучич принял специальное решение, запрещающее подобные акции. А согласие на назойливые просьбы Зеленского быть принятым – это, наверное, отразило намерение Александра Вучича немножко ослабить давление Евросоюза. Давление это беспардонное, хамское. Они действуют так, как будто у них уже четвертый рейх сказал он

Глава российского МИД отметил и давление Евросоюза на премьер-министра Болгарии Румена Радева,

Румен Радев, я его хорошо знаю, он шел на выборы под лозунгом национальных интересов, а не подчинения евросоюзовской бюрократии. Немало таких примеров, когда люди с подобными намерениями попадали все-таки во власть и вели себя по-разному. Кто-то сможет выдержать свои принципиальные убеждения, с которыми он шел на выборы, а кто-то будет податлив для давления. Пусть они там сами разбираются между собой указал он

Лавров также рассказал об отношениях России с Соединенными Штатами и предположил, могут ли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер влиять на Дональда Трампа.

Я исхожу из того, что если им такое доверие оказывается, то они имеют влияние на президента[США], он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними, и, если они приедут, они знают, что президент Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело – с чем они приедут? Потому что когда приезжал Уиткофф чуть больше года назад, наверное, это было 5–6 августа, он привез предложения от Дональда Трампа. Президент взял их в работу. И, приехав на Аляску, он сказал: "Дональд, вот ты прислал нам предложение. Я подумал, есть вещи, которые требуют компромисса, но я твое предложение в том виде, в котором ты мне его прислал, я его принимаю". Потом пауза. Потом санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Параллельно в Вашингтон метнулись руководители Евросоюза и НАТО вместе с Зеленским, повисли на руках у президента Соединенных Штатов, чтобы отвадить его от каких-либо дальнейших инициатив. Потом, впоследствии, Марко Рубио сказал, отвечая на вопрос журналиста, как быть с Анкориджем: "Мы подумали, наверное, мы не можем быть посредниками, потому что мы же поддерживаем Украину". Пару недель спустя он сказал опять противоположную вещь: "В любом случае только президент Трамп способен посадить Украину и Россию за стол переговоров и найти урегулирование". То есть вроде как они Украину поддерживают – вот эти вооружения и разведывательные данные сказал российский министр

Он сообщил, что российская сторона отправила ряд вопросов в Госдеп с просьбой прокомментировать информацию о предоставлении США военной помощи Украине.

Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа добавил Лавров

Глава МИД России также прокомментировал отношения Турции с НАТО, Евросоюзом и Россией.

Турция хочет и быть членом НАТО, крупнейшей армией НАТО, она хочет и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души понимает, что ее никогда не примут в ЕС. Она хочет иметь хорошие отношения с Россией, потому что у нас много экономических проектов, у нас много общего в нашей истории – Кавказ, Черное море. И Турция искренне заинтересована в том, чтобы Черное море было стабильным. Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали. И когда по турецкому сухогрузу или танкеру, по турецкому гражданскому судну бьет дрон Вооруженных сил Украины, когда эти же дроны атакуют не единожды инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума уже в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, и в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы. Они просто, когда мы поинтересовались: "А как же вы смиритесь с этим?" [Ответили:] "Нет, но мы им там сигнал посылаем". Вот вроде по Каспийскому трубопроводному консорциуму Джей Ди Вэнс, вице-президент [США], какой-то сигнал Зеленскому послал. Турки нам сказали: "Мы тоже вот так вот им говорим, не надо трогать". Но публично все молчат. Это тоже показательно. А что характерно, что в ответ на эти увещевания режим Зеленского, насколько я могу судить по информации, которая появилась, не обещал прекратить удары. Он обещал прекратить удары по тем судам, которые не имеют отношения к Российской Федерации. И, видимо, это объяснение было сочтено приемлемым. Но с Турцией у нас большая повестка дня. Я думаю, что эти шлейфы, которые остаются в связи с членством в НАТО, в связи с какими-то отношениями с Евросоюзом, – они неизбежны заявил Лавров

Российский министр также рассказал, какое качество помогло ему стать тем, кто он есть.

Я саморекламой вообще не занимался никогда, но, знаете, наверное, я всегда очень ответственно относился к тому, что я делал, чтобы не подвести тех, кто мне предложил и кто меня назначил на соответствующее место. И в Шри-Ланке, и в центральном аппарате [МИД], и в Нью-Йорке, и вот опять здесь, в Москве. Да ничто мне не мешает [быть дипломатом], если честно. Потому что дипломат должен быть с чувством юмора, веселым, как только он хорошо сделал свою работу, и она была принята поделился jy

Глава МИД РФ прокомментировал утверждения из книги бывшего послав США в России Уильяма Бернса о том, что Лаврова нельзя смутить.

Ну, смутить можно, но заметить этого нельзя ответил он

Министр иностранных дел РФ рассказал и о том, что больше всего повлияло на его характер.

На меня повлияли, наверное, и мама, и дедушка, и бабушка прежде всего тем, что они не просто позволяли, а стимулировали мою свободу в общении со сверстниками. Из школы пришел, уроки сделал, улица, двор, детские разборки. Кто-то там кому-то чего-то сказал, не понравилось, потом договариваются, убеждают друг друга в чем-то. И там, кстати, очень сильно действовал принцип "ударили по рукам – договорились". И я очень признателен тому, что они меня не загоняли домой. Ну, прогуливал иногда [уроки]. Ну так кто не прогуливал? Разное бывало у меня… Но однажды у меня даже была тройка по поведению рассказал Лавров

Глава российской дипломатии ответил на вопросы о том, какие заявления считает сильными и какое сильное заявление хотел бы сделать сам.