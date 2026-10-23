РИА Новости: в МИД РФ заявили о притязаниях Запада на маршруты Мирового океана

МИД РФ: Запад пытается взять под контроль логистику в Мировом океане РИА Новости: в МИД РФ заявили о притязаниях Запада на маршруты Мирового океана

Москва23 окт Вести.Страны Запада хотят контролировать важные логистические маршруты мирового океана, но такие притязания ничем не обоснованы. Об этом агентству РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

Миф о якобы исходящей от нашей страны угрозе используется европейцами, чтобы оправдать выданный самим себе карт-бланш на ограничение экономического потенциала нашей страны, а также (…) чтобы (…) застолбить свои ничем не обоснованные права контролировать ключевые логистические маршруты в Мировом океане сказал Масленников

Он отметил, что в последнее время от Запада все чаще исходят деструктивные антироссийские планы, которые связаны с темой морского судоходства.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны Евросоюза, а в недавнем интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" и вовсе подчеркнул, что заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ - "политическая шизофрения".