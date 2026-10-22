Москва22 октВести.Запад фонтанирует антироссийскими планами по судоходству, которые носят деструктивный характер, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Вячеслав Масленников в интервью РИА Новости.
В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходстваприводит РИА Новости слова Масленникова
Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о существовании риска прямого столкновения России и стран Запада на море.
Между тем помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что государства Запада препятствуют созданию международной морской логистики и укреплению безопасности в Арктике.