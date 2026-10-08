Москва8 окт Вести.Вероятность непреднамеренных инцидентов растет из-за наращивания европейцами военного потенциала на границах с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в общественное сознание людей в Европе активно внедряется идея о необходимости подготовки к возможному вооруженному конфликту с Москвой.

Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов, увеличивает эскалационную неопределенность сказал Масленников

Ранее он отметил, что "ястребиное крыло" в Европейском союзе стремится менять внешнюю политику объединения по образцу и подобию НАТО. По его словам, в Европе любой инцидент стремятся автоматически списать на "гибридную" деятельность российской стороны.