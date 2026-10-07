В МИД РФ связали оборонные проекты ЕС с превращением в военно-политический блок

В МИД РФ заявили о превращении Евросоюза в военно-политический блок В МИД РФ связали оборонные проекты ЕС с превращением в военно-политический блок

Москва7 окт Вести.Евросоюз (ЕС) постепенно превращается из экономического объединения в военно-политический блок. Такое мнение РИА Новости высказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат прокомментировал утверждение ряда общеевропейских оборонных проектов. Это произошло на состоявшейся в конце сентября встрече глав министерств иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

Перерождение ЕС из экономического объединения в агрессивный военно-политический блок не вызывает сомнений сказал он

Среди одобренных инициатив - развитие беспилотных систем, создание системы обороны на море, космической разведки и независимой от США системы противоракетной обороны, а также укрепление границ.

По мнению Масленникова, эти проекты свидетельствуют о дальнейшем развитии процесса милитаризации Евросоюза.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на участившиеся протесты в ряде европейских стран. По ее словам, это связано с недовольством европейцев из-за превращения ЕС в военный блок и игнорированием запросов граждан со стороны властей.