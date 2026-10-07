Матвиенко о протестах: люди недовольны, что ЕС скатывается к военному блоку Матвиенко: Евросоюз скатывается к военному блоку

Москва7 окт Вести.Европейский союз (ЕС) в настоящее время трансформируется в военный блок, хотя изначально задумывался как экономическое сообщество, и граждане стран объединения этим недовольны.

Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя рост протестной активности в Европе.

Жители европейских стран выходят на улицы "от безысходности", выступая против евробюрократии, которая "практически лишила суверенитета европейские государства", отметила спикер верхней палаты парламента.

Люди недовольны тем, что их политики "не борются за национальные интересы своих стран", а занимаются "кем-то выдуманными" геополитическими проблемами, пытаясь "сохранять свою гегемонию", объяснила Матвиенко.

По ее словам, также граждан ЕС беспокоит милитаризация Европы.

Практически Евросоюз сегодня скатывается к военному блоку, ведь он создавался совершенно под другие задачи, под другие цели - как единое экономическое сообщество в интересах более успешного развития экономики, повышения благосостояния жизни своих граждан. А сейчас публично господин (канцлер ФРГ Фридрих – прим. ред.) Мерц заявил, что ему все равно, что думает немецкий народ - пусть считает так - и надо продолжать поддерживать коррупционный киевский режим цитирует Матвиенко ТАСС

Председатель СФ назвала эти тенденции "очень тревожными", но подчеркнула, что людей можно понять - им "не оставили выбора", их голос "не слышат нынешние политики".

По ее словам, находящиеся у власти в европейских странах элиты сами привели свои государства к нестабильности, отказавшись от дешевых углеводородов и стабильных неполитизированных поставок, вместо того чтобы переосмыслить ситуацию и отстаивать национальные интересы.

Однако в условиях существующей евробюрократии "невозможно отстаивать национальные интересы", продолжила Матвиенко.

Там же все по приказу: надо - они поменяют порядок. Раньше был консенсус, сейчас они что хотят творят. Это очень тревожные процессы, они связаны, в целом, с переустройством мироустройства, поскольку гегемония уходит, "золотого миллиарда" заключила законодатель

Матвиенко в этой связи отметила, что для России предпочтительнее видеть стабильную и спокойную Европу.