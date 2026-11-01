Политик Исаев: европейцы негодуют из-за того, что экономика идет в тупик Депутат Исаев о протестах в Европе: население видит, что экономика идет в тупик

Москва1 ноя Вести.Протесты в ряде страны Европы свидетельствуют о том, что население стран недовольно ухудшающимся экономическим положением. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

К акциям протеста [во Франции] присоединились вполне конструктивные силы, например, профсоюзы, присоединились деятели радикально левых политических движений и партий, и становится понятно, что это действительно всплеск массового недовольства и негодования населения. Население видит, что экономика идет в тупик и что социальные проблемы становятся все более глубокими. А им говорят: надо будет затянуть пояса, потому что мы еще хотим полтриллиона евро вломить в военно-промышленный комплекс и помощь Украине заметил парламентарий

Более того, на фоне такой риторики в странах ЕС по-прежнему острым остается вопрос с мигрантами.

И эта проблема сохраняется, а власти ничего не предпринимают для того, чтобы этот кризис в дальнейшем решать. А как людям докричаться? И, думаю, значительная часть населения опасается, что после "приключений" в Румынии с выборами, в Молдовии, эти же традиции решат использовать в Западной Европе. Мы уже видим, что как поляки решили расправиться с Конституционным судом заметил он

Ранее МВД Франции сообщило, что число задержанных во время протестов и беспорядков 31 октября достигло 779 человек.