Эксперт Зайнуллин о протестах в Европе: Франция – только первая ласточка

Эксперт Зайнуллин назвал протесты во Франции "первой ласточкой" для Европы Эксперт Зайнуллин о протестах в Европе: Франция – только первая ласточка

Москва20 окт Вести.Многие страны Европы страдают от таких же проблем, что и Франция, протесты в которой являются только "первой ласточкой". Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Он добавил, что во Франции существует традиция давать мигрантам "спускать пар" через протесты.

Франция — это только "первая ласточка". И во многих других европейских странах примерно такие же проблемы существуют. Только Франция традиционно более склонна спускать пар в виде митингов, в виде протестов, в виде погромов. Вот можно вспомнить, с 2020-х годов там проходили протесты "желтых жилетов", и французские власти дают таким образом возможность пустить пар и канализировать протесты рассказал Зайнуллин

Ранее эксперт Колташов рассказал о причинах протестов во Франции. Недовольство населения, по его мнению, вызвано продолжающимся экономическим кризисом.