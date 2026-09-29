Москва29 сен Вести.Причиной массовых демонстраций во Франции является то, что народ страны понимает – власти их не слышат. Об этом ИС "Вести" заявила преподаватель Католического университета Вандеи Рафаэль Оклер.

Люди полностью забили на всякие демократические процессы, потому что понимают, что их голос не будут озвучивать сказала она

При этом, убеждена Оклер, внешняя политика и международные отношения Франции могут измениться, если будет перестроена политическая система.

Все поменяется, но не внутри этой системы. Должна быть полная смена картины. В любом случае будут беспорядки, протесты убеждена она

Более 300 тысяч человек по всей Франции приняли участие в демонстрациях работников государственного сектора. Участники протестов из числа пожарных рассказали журналистам, что вывело их на улицы.