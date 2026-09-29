Участник протестов во Франции: у властей есть деньги только на войны

Пожарные Франции бунтуют: у властей есть деньги только на войны Участник протестов во Франции: у властей есть деньги только на войны

Москва29 сен Вести.Участники протестов во Франции возмущены тем, что власти недофинансируют госсектор. Пожарный Самюэль в комментарии ИС "Вести" рассказал, что стране не хватает 20 тысяч специалистов, однако деньги на наем работников не выделяются.

Во Франции не хватает около 20 тысяч профессиональных пожарных. В этом году нам недоставало более 500 машин для тушения лесных пожаров — как мы могли работать? Куда наши власти это все отдали? Нам не хватает оборудования для работы в надлежащих условиях. И признания тоже. Нам очень не хватает признания государства: что наш труд нужно уважать, что он должен хорошо оплачиваться. Деньги на войны у нас есть, а вот на нас - видимо, всем плевать заявил он

Француз Дени Брэ, который ранее также работал пожарным, отмечает, что отношение к работникам в целом халатное.

Я выступаю против токсичных методов управления, которые приводят к самоубийствам среди пожарных. А об этом никто не говорит - ни наши дорогие власти, ни по телевизору. Я потерял двух друзей при одних и тех же обстоятельствах, из-за одного и того же начальника. Я продолжаю отстаивать свои интересы и, прежде всего, свои права объяснил он свое участие в протестах

Помимо пожарных протестными настроениями охвачены сообщества медиков и учителей. Из-за манифестаций в ряде городов Франции наблюдаются перебои с движением транспорта. В Париже закрыты ряд станций метро.