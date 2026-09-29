Более 300 тыс. человек участвовали в протестах работников госсектора во Франции BFMTV: во Франции более 300 тыс. человек приняли участие в протестах

Москва29 сен Вести.Более 300 тысяч человек по всей Франции приняли участие в демонстрациях работников государственного сектора. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным ведущего французского профсоюзного центра "Всеобщая конфедерация труда", в Париже на акции вышли около 70 тысяч человек, однако полиция столицы оценила число демонстрантов в 30 тысяч, около 8 тысяч из которых – пожарные. В Марселе также зафиксировали около 30 тыс. участников, в Тулузе – 11 тысяч, в Лилле и Бордо – по 10 тысяч, а в Лионе и Орлеане – по 8 тысяч.

Митингующие требуют повышения зарплат, а также увеличения штатов и финансирования государственных служб. Также демонстранты выступили против нового замораживания индексации зарплат, которое власти рассматривают в рамках проекта бюджета на 2027 год.