Профсоюзы Нидерландов выступят против реформы системы соцобеспечения В Нидерландах 9 сентября пройдет забастовка общественного транспорта

Москва31 июл Вести.Общественный и железнодорожный транспорт Нидерландов проведут совместную забастовку 9 сентября в знак протеста против планов правительства изменить систему социального обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Нидерландов (FNV).

Крупнейший профсоюз страны заявил, что акция должна призвать власти отказаться от мер, которые, по мнению организации, ослабят социальные гарантии работников транспорта.

Профсоюз выступает против планов сократить срок выплаты пособия по безработице, уменьшить выплаты по болезни и инвалидности, а также ускорить повышение пенсионного возраста.

Ранее более 20 тысяч человек вышли на улицы на севере Италии. Поводом стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин-Лион. Пострадали более 60 полицейских.