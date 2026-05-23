Москва23 мая Вести.На всей территории Сербии остановлено движение поездов. Об этом сообщает сербский телеканал РТС, ссылаясь на данные управляющей железнодорожной компании "Сербиявоз".

В 04.15 утра компания Railway Infrastructure Srbije (АО "Инфраструктура железных дорог Сербии") приостановила все движение поездов по железнодорожной сети Республики Сербия до дальнейшего уведомления отмечается в публикации

Компания не предоставила официальных разъяснений по поводу произошедшего.

По данным NSPM, в субботу, 23 мая, в стране проходит масштабная акция протеста, в которой участвуют студенты и сторонники оппозиции. Митинг был запланирован на 18.00 по местному времени на площади Славия в Белграде и посвящен памяти 16 человек, погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Ранее в стране уже проходили студенческие волнения. Поводом для них стало вторжение полиции в здание Белградского университета по распоряжению прокуратуры. Правоохранители прибыли для расследования трагического инцидента, в результате которого погиб студент, упавший с пятого этажа.