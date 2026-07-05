Москва5 июлВести.На участке Цандрипш – Гагра Абхазской железной дороги произошло падение дерева на пути, в результате чего было остановлено движение поезда Санкт-Петербург – Сухум. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
Участок был закрыт для движения поездов.
В связи с этим поезд №479 Санкт-Петербург – Сухум был остановленнаписано в канале ФПК
Пассажиров будут доставлять до станции назначения на автотранспорте.
Аналогичные меры коснутся пассажиров поезда №303 Москва – Сухум, заключает пресс-служба компании.