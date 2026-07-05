Поезд Петербург – Сухум остановили из-за падения дерева на пути в Абхазии

В Абхазии поезд Петербург – Сухум остановлен из-за упавшего на пути дерева Поезд Петербург – Сухум остановили из-за падения дерева на пути в Абхазии

Москва5 июл Вести.На участке Цандрипш – Гагра Абхазской железной дороги произошло падение дерева на пути, в результате чего было остановлено движение поезда Санкт-Петербург – Сухум. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Участок был закрыт для движения поездов.

В связи с этим поезд №479 Санкт-Петербург – Сухум был остановлен написано в канале ФПК

Пассажиров будут доставлять до станции назначения на автотранспорте.

Аналогичные меры коснутся пассажиров поезда №303 Москва – Сухум, заключает пресс-служба компании.