Поезд Сухум – Москва проследует из Гагр из-за падения дерева на пути

Пассажиры поезда Сухум – Москва преодолеют часть пути на автобусе Поезд Сухум – Москва проследует из Гагр из-за падения дерева на пути

Москва5 июл Вести.Федеральная пассажирская компания организовала автобусный трансфер из Сухума в Гагры для пассажиров поезда до Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ФПК.

Причиной стало падение дерева на железнодорожные пути на участке маршрута Цандрипш – Гагра.

Пассажиры поезда №304 сообщением Сухум – Москва будут доставлены автотранспортом от станции отправления до станции Гагра написано в канале компании

После этого они сядут на поезд, который и поедет уже согласно маршруту и расписанию.

Ранее сообщалось, что из-за падения дерева на пути также было прервано движение поезда Санкт-Петербург – Сухум. До станции назначения его пассажиров также доставляли на автотранспорте.