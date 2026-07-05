Москва5 июлВести.Федеральная пассажирская компания организовала автобусный трансфер из Сухума в Гагры для пассажиров поезда до Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ФПК.
Причиной стало падение дерева на железнодорожные пути на участке маршрута Цандрипш – Гагра.
Пассажиры поезда №304 сообщением Сухум – Москва будут доставлены автотранспортом от станции отправления до станции Гагранаписано в канале компании
После этого они сядут на поезд, который и поедет уже согласно маршруту и расписанию.
Ранее сообщалось, что из-за падения дерева на пути также было прервано движение поезда Санкт-Петербург – Сухум. До станции назначения его пассажиров также доставляли на автотранспорте.