Москва6 июнВести.Транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено, сообщает региональный комитет по транспорту.
В связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора, транспортное сообщение г. Сосновый Бор - г. Санкт-Петербурга приостановленоговорится в официальном Telegram-канале учреждения
Пассажирам предлагается электричка из Ломоносова в Северную столицу, которая отходит от станции Ораниенбаум, либо автобус № 403 из Ломоносова к метро "Купчино".
Как ранее рассказал губернатор Александр Дрозденко, в районе населенного пункта Большая Ижора после массированной атаки украинских БПЛА на регион начался пожар на объекте Минобороны. Из близлежащих домов эвакуируют людей.