Приостановлено транспортное сообщение между Сосновым Бором и Петербургом

Транспортное сообщение Сосновый Бор – Петербург приостановлено Приостановлено транспортное сообщение между Сосновым Бором и Петербургом

Москва6 июн Вести.Транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено, сообщает региональный комитет по транспорту.

В связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора, транспортное сообщение г. Сосновый Бор - г. Санкт-Петербурга приостановлено говорится в официальном Telegram-канале учреждения

Пассажирам предлагается электричка из Ломоносова в Северную столицу, которая отходит от станции Ораниенбаум, либо автобус № 403 из Ломоносова к метро "Купчино".

Как ранее рассказал губернатор Александр Дрозденко, в районе населенного пункта Большая Ижора после массированной атаки украинских БПЛА на регион начался пожар на объекте Минобороны. Из близлежащих домов эвакуируют людей.