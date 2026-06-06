На участке Калище – Ораниенбаум в Ленобласти ограничено движение электричек

В Ленобласти на участке Калище – Ораниенбаум нет движения поездов На участке Калище – Ораниенбаум в Ленобласти ограничено движение электричек

Москва6 июн Вести.По техническим причинам движение пригородных поездов на участке Калище – Ораниенбаум Октябрьской железной дороги (ОЖД) не осуществляется. Об этом говорится в канале компании в MAX.

Сегодня, 6 июня, на участке Калище - Ораниенбаум по техническим причинам не осуществляется движение пригородных поездов. Для доставки пассажиров на участке организовано движение автобусов по маршруту Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка – Калище говорится в сообщении

Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Все необходимые меры для восстановления движения поездов предпринимаются, уточняется в сообщении.

Информация о фактическом движении поездов содержится в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте ОАО "РЖД". Также круглосуточно работает бесплатный телефон Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

Ранее сообщалось, что транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено.