Столкновения протестующих с полицией произошли в центре Белграда

В центре Белграда произошли столкновения протестующих с полицией

Москва23 мая Вести.Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих от лагеря сторонников президента Сербии Александра Вучича в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента) страны.

В дальнейшем стычки были зафиксированы на перекрестке рядом со зданием юридического факультета Белградского университета.

По информации корреспондента ТАСС, находившегося на месте событий, участники акции бросали в полицейских камни и бутылки.

Протестующие попытались возвести баррикады из перевернутых контейнеров для мусора, однако сотрудники полиции в спецснаряжении вытеснили их в сторону здания юридического факультета Белградского университета.

В ходе столкновений полиция использовала слезоточивый газ, протестующие, в свою очередь, подожгли мусорные баки.

В субботу вечером на площади Славия в Белграде прошел антиправительственный митинг. Пришедшие на мероприятие изначально заявляли, что цель акции - почтить память 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.