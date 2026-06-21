В Нови-Саде три тысячи протестующих вышли на акцию против руководства Сербии

В Нови-Саде тысячи протестующих вышли на акцию против властей Сербии В Нови-Саде три тысячи протестующих вышли на акцию против руководства Сербии

Москва21 июн Вести.В сербском Нови-Саде прошла масштабная антиправительственная манифестация, собравшая порядка трех тысяч человек.

Улицы города заполнили люди с национальными флагами Сербии. Протестная активность сопровождалась демонстрацией плакатов, содержание которых направлено на критику политического курса, проводимого президентом республики Александаром Вучичем, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

К митингующим присоединились представители этнических общин региона. В частности, в колоннах были замечены группы местных словаков и русинов, вышедших под своей национальной символикой.

Представители оппозиционных кругов подчеркнули, что основной целью собрания является выражение несогласия с текущими решениями официального Белграда.

Ранее Вучич заявлял, что спецслужбы Запада тратят деньги на протесты в Сербии, это хорошо для ВВП республики.