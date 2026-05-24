"Вести" показали кадры беспорядков на улицах Белграда после митинга

Москва24 мая Вести.Информационная служба "Вести" показала кадры беспорядков после массового антиправительственного митинга, который состоялся в Белграде.

По данным МВД Сербии, в митинге принимали участие более 34 тысяч человек. Демонстранты подожгли мусорные баки и кидали бутылки в сотрудников полиции. В ходе столкновений силовики применили слезоточивый газ и оттеснили митингующих.

Ранее сообщалось, что сербская полиция задержала 23 человека во время беспорядков, возникших после протеста студентов и сторонников оппозиции в центре Белграда.