Глава МВД Сербии: 23 человека задержаны во время беспорядков в Белграде

Москва24 мая Вести.Полиция Сербии задержала 23 человек во время беспорядков, возникших после протеста студентов и сторонников оппозиции в центре Белграда, сообщает пресс-служба вице-премьера и главы министерства внутренних дел страны Ивицы Дачича.

Она подчеркнула, что министр "самым решительным образом осудил нападение на сотрудников полиции, которые произошли на улицах Белграда после собрания на площади Славия" и добавил, что "ситуация сейчас стабильная, полиция восстановила мир и порядок".

Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти говорится в сообщении

В результате столкновений с протестующими пострадали некоторые сотрудники правоохранительных органов.

Обстановка в Белграде накалилась после антиправительственного митинга в субботу вечером на площади Славия. Пришедшие на мероприятие изначально заявляли, что цель акции – почтить память 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Столкновения произошли между студентами сторонниками президента Сербии Александра Вучича в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента) страны, в дело вмешалась в полиция. Стычки также были зафиксированы на перекрестке рядом со зданием юридического факультета Белградского университета.

Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки, пытались возвести баррикады из контейнеров для мусора.