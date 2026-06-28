В Косово задержаны 36 человек на акции в честь национального праздника сербов

В Косово задержали 36 сербов у памятника Газиместан В Косово задержаны 36 человек на акции в честь национального праздника сербов

Москва28 июн Вести.В день Видовдана — одного из важнейших национальных праздников сербского народа — полиция самопровозглашенной республики Косово провела массовые задержания у исторического памятника Газиместан неподалеку от Приштины. По данным местной радиостанции Radio KiM, под стражу взяты не менее 36 человек.

Участники собрания, среди которых были православные священнослужители во главе с митрополитом Рашско-Призренским Теодосием и митрополитом Черногорско-Приморским Иоаникием, провели богослужение в память о косовских мучениках. Однако после завершения церемонии сотрудники полиции Косово начали задерживать сербов, собравшихся с национальной символикой и флагами. Как передает радиостанция, у 20 из задержанных отсутствовали документы, и в ближайшее время их ожидает депортация. Остальных, предположительно, ждут судебные разбирательства.

Битва на Косовом поле 1389 года, в которой погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, стала определяющим событием для национального самосознания сербов. МВД самопровозглашенной республики пока не комментирует случившееся.