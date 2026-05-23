Москва23 мая Вести.Бельгийский флот может на несколько лет остаться без боевых кораблей из-за задержек строительства фрегатов, заказанных совместно с Нидерландами. Об этом сообщает De Morgen.

По данным издания, поставка первого нового корабля ожидается не ранее 2034 года — на семь лет позже графика. Два старых фрегата Leopold I и Louise-Marie вряд ли прослужат до середины следующего десятилетия.

В результате флот сталкивается с перспективой в течение нескольких лет обходиться без фрегатов говорится в публикации

Власти рассматривают экстренные меры, в том числе переоборудование минных тральщиков или аренду фрегатов. Стоимость программы резко выросла — с 600 миллионов до 1 миллиарда евро за корабль. Как ожидается, программа подорожает еще как минимум на 250 миллионов.

В материале отмечается, что министр обороны Бельгии Тео Франкен и его нидерландская коллега Дилан Йешилгез договорились придумать "экстренные решения" до летних каникул.

Ранее в Бельгии прошла общенациональная забастовка. Граждане протестовали против объединения основных профсоюзов страны и растрат на милитаризацию вместо социальных реформ.