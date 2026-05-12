Москва12 мая Вести.Участники общенациональной забастовки против правительственных реформ в Бельгии, которая объединила основные профсоюзы страны, возмущены политикой милитаризации. В комментарии ИС "Вести" местные жители также отмечают, что вместо затрат на военное оружие, властям следовало бы потратить средства на социальные реформы и улучшение жизни пенсионеров.

Они хотят сократить пенсии. Если человек выходит на пенсию раньше срока, то будет своего рода штраф - минус 25%. На оборону потратили около 40 миллиардов евро, а для людей на больничных, пенсионеров и остальных — денег больше нет рассказал участник акции протеста Романд Рой Леонардус

Одна из протестующих также выразила недоумение тем, что в ЕС продолжается политика поддержки военных конфликтов в мире.

Студентам нужны деньги, они нужны и тем, кто остался без жилья. Нужно остановить войну, если мы действительно не хотим видеть тысячи беженцев. Вся эта политика насилия - будь то на Востоке, на Западе - ни к чему не ведет. Это лишь трата денег на оружие, а не на людей заявила активистка

Еще одна участница забастовки вышла на акцию в костюме истребителя. В своем комментарии журналистам она объяснила: власти тратят деньги на технику, но не расширяют соцподдержку сферы здравоохранения.

Пациенты платят все больше, некоторые отделения больниц [в Бельгии] наполовину закрыты, потому что не хватает персонала. Зато находятся деньги на милитаризацию: покупают истребители для войны, и мы с этим не согласны. Это не наша война подчеркнула гражданка

