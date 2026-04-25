Москва25 апр Вести.Франция сталкивается с проблемой нехватки боеприпасов и намерена увеличить производство ракет, привлекая к этому промышленные компании. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche сообщил начальник штаба Воздушно-космических сил республики генерал Жером Белланже.

Он указал, что запасы боеприпасов по-прежнему остаются проблемой после того, как Франция оказала помощь странам Персидского залива в нейтрализации беспилотников.

Мы привлекаем промышленность для ускорения производства, чтобы восполнить запасы израсходованных ракет рассказал Белланже

Генерал подчеркнул, что Франции необходимо сохранять в резерве те боеприпасы, которые требуются для выполнения текущих задач ВКС, а именно защиты национального воздушного пространства и прилегающих зон, а также обеспечения ядерного сдерживания, включая его авиационную составляющую.