Москва13 июл Вести.Работники компании Hyundai Motor начали трехдневную частичную забастовку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов, профсоюз требует увеличить бонусы после того, как Hyundai заключила соглашения с компаниями-производителями полупроводников, а также добивается гарантий того, что рабочие места не будут потеряны из-за внедрения в производство искусственного интеллекта и роботов.

В статье отмечается, что главной проблемой на текущих переговорах с руководством компании стало многолетнее стремление профсоюза добиться выплаты премии за результаты работы, привязанной к 30% от консолидированной чистой прибыли за 2025 год.

По данным агентства, убытки Hyundai из-за забастовки могут составить более 12,6 миллиарда долларов.