В Финляндии согласовали выплаты для пропустивших работу из-за угрозы БПЛА Yle: в Финляндии договорились о выплатах для пропустивших работу из-за БПЛА

Москва13 июн Вести.В Финляндии работодатели и профсоюзы договорились о выплатах заработной платы сотрудникам, которые не смогли прийти на работу из-за официальных предупреждений об угрозе налета беспилотников. Об этом пишет Yle.

Теперь работодатель обязан сохранять оплату труда своему сотруднику, если тот опаздывает или вовсе не может прийти, когда власти призывают граждан укрыться в помещениях при проникновении вооруженных беспилотников на территорию страны. Этому решению предшествовали трехсторонние переговоры между государством, профсоюзами и объединениями работодателей.

Рекомендация предельно ясна и распространяется на все. Никаких "но" в ней нет: в ситуациях угрозы беспилотников рекомендуется выплачивать зарплату заявил министр труда Финляндии Матиас Марттиненн

Как отмечает издание, пока что нерешенным остается вопрос работы критически важных отраслей. К ним относят здравоохранение, круглосуточный уход за пожилыми, энергетику и промышленность. Сотрудников указанных сфер могут обязать продолжать работу даже в случае угрозы БПЛА, поскольку приостановка их деятельности может понести риски для людей и инфраструктуры.

1 июня стало известно, что Украина по ошибке направила ударные беспилотные летательные аппараты в сторону Финляндии. По информации газеты Helsingin Sanomat, которая ссылалась на источники, киевский режим сам предупредил Хельсинки, что по ошибке направил в сторону финского воздушного пространства дроны с взрывчаткой.