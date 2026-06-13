В Финляндии разгорелись споры из-за компенсаций на фоне ударов украинских БПЛА Yle: в Финляндии гремят споры о компенсациях работникам из-за украинских БПЛА

Москва13 июн Вести.В Финляндии разгорелись споры о том, нужно ли выплачивать компенсации сотрудникам, которые потеряли работу или опоздали из-за атак украинских беспилотников (БПЛА). Об этом пишет Yle.

Издание отмечает, что спор обострился после встречи правительства с крупными работодателями в четверг, 11 июня. На этой встрече было принято компромиссное решение, которое пришлось по душе далеко не всем участникам.

Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным говорится в сообщении

В свою очередь президент профсоюза работников образования Катарина Мурто опровергла, что на встрече принимались какие-либо решения. Целью диалога была выработка рекомендаций, а дальше каждый работодатель сам решает, платить или нет. В случае отказа компенсировать утрату работу из-за БПЛА, профсоюзы договариваются отдельно.

Ранее в Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие украинские беспилотники.