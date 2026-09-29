Рейтинг Макрона упал до исторического минимума на фоне топливного кризиса Опрос: всего 18% французов считают Макрона хорошим президентом

Москва29 сен Вести.Популярность президента Франции Эммануэля Макрона опустилась на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на опрос института Odoxa-Mascaret.

С конца июня рейтинг Макрона потерял семь процентных пунктов. Теперь лишь 18% опрошенных французов считают его хорошим президентом.

Большинство участников исследования также остались недовольны мерами властей на фоне роста цен на топливо. Объявленное правительством расширение помощи водителям, которые часто преодолевают большие расстояния, сочли недостаточным 75% респондентов.

При этом 62% опрошенных выступили за увеличение расходов государства на решение проблемы, несмотря на дефицит французского бюджета.

Снизилась и популярность премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Его рейтинг потерял восемь процентных пунктов – хорошим главой правительства его считают лишь 24% участников опроса.

Страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с энергокризисом, спровоцированным ими самими после отказа от российского газа, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так, по данным газеты Le Figaro, каждая десятая заправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.