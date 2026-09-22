Макрон обратился к фон дер Ляйен с просьбой смягчить нормы качества топлива BFMTV: Макрон призвал главу ЕК временно снизить требования к качеству топлива

Москва22 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором содержится просьба на уровне Европейского союза (ЕС) снизить требования к качеству топлива. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на текст письма.

Уточняется, что французский лидер предлагает изменить отдельные нормы, касающиеся производства дизельного топлива и авиакеросина.

В письме… Макрон призывает Брюссель временно смягчить ряд европейских норм, чтобы быстро увеличить предложение топлива говорится в материале

Ранее агентство AFP передало, что стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум и приблизилась к €2,41 за литр. Газета Le Figaro отметила, что каждая десятая заправка в стране столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.

Сам Макрон заявил, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.