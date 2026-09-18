Средняя цена на дизель во Франции побила исторический рекорд Parisien: стоимость дизеля во Франции поставила исторический рекорд

Москва18 сен Вести.Средняя стоимость дизельного топлива во Франции достигла исторического максимума и составила 2,4 евро за литр, сообщила газета Le Parisien.

В материале издания приведены данные анализа более 6,5 тысячи автозаправочных станций по всей стране.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 апреля 2026 года, спустя чуть более месяца после начала конфликта между США и Ираном, отметили в Parisien.

Кроме того, средние цены на бензин марок 95 и 98 также обновили исторические максимумы, превысив 2,24 евро и 2,27 евро за литр соответственно.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что каждая десятая заправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.

Для предотвращения масштабных забастовок глава государства поручил правительству взять под контроль цены на топливо и потребовал от министров "полной мобилизации".