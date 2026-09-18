Москва18 сенВести.Средняя стоимость дизельного топлива во Франции достигла исторического максимума и составила 2,4 евро за литр, сообщила газета Le Parisien.
В материале издания приведены данные анализа более 6,5 тысячи автозаправочных станций по всей стране.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 апреля 2026 года, спустя чуть более месяца после начала конфликта между США и Ираном, отметили в Parisien.
Кроме того, средние цены на бензин марок 95 и 98 также обновили исторические максимумы, превысив 2,24 евро и 2,27 евро за литр соответственно.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что каждая десятая заправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.
Для предотвращения масштабных забастовок глава государства поручил правительству взять под контроль цены на топливо и потребовал от министров "полной мобилизации".