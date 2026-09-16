Макрон призвал усилить меры для обеспечения Франции топливом Макрон призвал правительство Франции к мобилизации в отношении поставок топлива

Москва16 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство к "полной мобилизации" в отношении поставок топлива и контроля над ценами. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на официального представителя кабмина Мод Брежон.

Уточняется, что на сегодняшний день изучается возможность большей гибкости в регулировании ситуации с топливом на европейском уровне, чтобы "смягчить систему в отношении нефтеперерабатывающих заводов".

По словам представителя кабмина, около 10% автозаправочных станций, подавляющее большинство которых принадлежит сети TotalEnergies, испытывают сложности снабжения "как минимум одним видом топлива".

При этом она отметила, что с аномальными трудностями логистические цепочки не сталкиваются, однако власти усиливают мобилизацию международных поставок.

Я хочу также заверить, что цепочки поставок не испытывают никаких аномальных трудностей по сравнению с обычной ситуацией и что к тому же наблюдается особо усиленная активизация по международным поставкам сказала Брежон

10 сентября сообщалось, что транспортные компании Финляндии требуют от правительства срочно принять меры в связи с резким подорожанием дизельного топлива, стоимость которого уже достигла уровня 2,5 евро за литр.