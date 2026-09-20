Москва20 сенВести.Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что во Франции сложилась критическая ситуация с ценами на топливо.
Правительство должно снизить налог (на топливо – прим. ред.), иначе экономика встанет... Ситуация критическаясказал Алио телеканалу RTL
Ранее председатель партии "Национальное объединение", кандидат в президенты страны Марин Ле Пен отмечала, что Франция в нынешнем финансовом состоянии не может продолжать финансирование Украины.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал цены на АЗС во Франции невыносимыми.