Зампред партии Ле Пен Алио: во Франции критическая ситуация с топливом

В партии Ле Пен заявили о критической ситуации с топливом во Франции Зампред партии Ле Пен Алио: во Франции критическая ситуация с топливом

Москва20 сен Вести.Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что во Франции сложилась критическая ситуация с ценами на топливо.

Правительство должно снизить налог (на топливо – прим. ред​​​.), иначе экономика встанет... Ситуация критическая сказал Алио телеканалу RTL

Ранее председатель партии "Национальное объединение", кандидат в президенты страны Марин Ле Пен отмечала, что Франция в нынешнем финансовом состоянии не может продолжать финансирование Украины.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал цены на АЗС во Франции невыносимыми.