Ле Пен заявила об угрозе третьей мировой или столетней войны из-за Украины Ле Пен: из-за Украины может возникнуть третья мировая или столетняя война

Москва17 сен Вести.Конфликт на Украине может перерасти в столетнюю или третью мировую войну, Франция больше не может помогать Киеву в прежних объемах, заявила лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Либо НАТО вступит в эту войну, и тогда будет третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны сказала политик в эфире канала LCI

Ле Пен предложила организовать международную конференцию для поиска решений по урегулированию конфликта. По ее словам, она хочет обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

При этом Лен Пен отметила, что у Франции нет ресурсов, чтобы продолжать помощь Киеву в тех объемах, в каких это происходит сейчас.

Это не акт враждебности по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат, их армию, мы можем продолжать снабжать их техникой, чтобы они могли защищаться. Но в финансовом плане мы больше не можем этого делать заявила политик

Ле Пен является одним из главных кандидатов на предстоящих во Франции в 2027 году президентских выборах. Согласно результатам опроса в августе, Ле Пен может набрать от 35 до 38% голосов избирателей.