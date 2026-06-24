Москва24 июн Вести.Глава "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину пакет предложений, направленных на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке. Как стало известно "Коммерсанту", письмо было отправлено в конце мая на фоне обострения проблемы с поставками бензина и дизеля в ряде регионов.

Ключевая инициатива касается пересмотра правил биржевой торговли. Сечин предлагает временно приостановить действующие нормативы биржевых продаж и ввести приоритетный доступ к торгам для конечных потребителей — автозаправочных станций и государственных заказчиков — исключив перепродавцов, на долю которых сегодня, по оценкам, приходится до 80% закупок. Кроме того, глава "Роснефти" считает необходимым обязать все нефтяные компании направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемого сырья, а также изменить порядок расчета нормативов с учетом реальных потребностей АЗС. Также предлагается обязать производителей топлива с пониженными характеристиками ("Евро-3") реализовывать весь объём через биржу.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть инициативы главы "Роснефти" и подготовить доклад.

В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения. Это привело к росту цен на АЗС и дефициту в ряде субъектов. Несколько областей, включая Омскую, Иркутскую, Саратовскую и Тюменскую, ввели ограничения на розничную продажу топлива, а в Крыму бензин и дизель отпускаются только государственным и экстренным службам. Вице-премьер Новак назвал ситуацию "непростой, но контролируемой" и сообщил, что рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Сейчас экспорт бензина уже запрещен до 31 июля.