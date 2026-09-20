Глава профсоюза CGT назвала Францию "больной страной Европы" на грани рецессии Профсоюз CGT: Франция оказалась на грани рецессии из-за курса властей

Москва20 сен Вести.Франция оказалась "больной страной Европы" и балансирует на грани экономической рецессии. Об этом в интервью Radio France заявила генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.

Безусловно, есть международный контекст, однако Франция - больная страна Европы: мы одна из немногих стран, находящихся на грани рецессии уверена Бине

По мнению профсоюзного лидера, несмотря на сложную международную обстановку, кризис в стране является прямым следствием экономической политики президента Эммануэля Макрона.

Бине подчеркнула, что проводимый на протяжении десяти лет курс с упором на поддержку крупного бизнеса и стимулирование предложения привел национальную экономику к упадку.