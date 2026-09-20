Москва20 сенВести.Франция оказалась "больной страной Европы" и балансирует на грани экономической рецессии. Об этом в интервью Radio France заявила генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.
Безусловно, есть международный контекст, однако Франция - больная страна Европы: мы одна из немногих стран, находящихся на грани рецессииуверена Бине
По мнению профсоюзного лидера, несмотря на сложную международную обстановку, кризис в стране является прямым следствием экономической политики президента Эммануэля Макрона.
Бине подчеркнула, что проводимый на протяжении десяти лет курс с упором на поддержку крупного бизнеса и стимулирование предложения привел национальную экономику к упадку.