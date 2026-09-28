Москва28 сенВести.Европа переживает экзистенциальный кризис. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства в 2012-2017 годах.
Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет решающее не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового балансаприводит его слова газета El Pais
Олланд отметил, что нынешняя Европа уже отличается от той, которой ранее приходилось справляться с финансовым кризисом, а затем с кризисом в сфере здравоохранения.
Олланд также считает, что Европа сталкивается с более опасным, жестким и насыщенным угрозами миром.
Ранее в Евросоюзе заявили о кризисе цен и поставок в энергетике.