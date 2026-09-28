Бывший президент Франции Олланд заявил о глубоком кризисе в Европе Экс-президент Франции Олланд предупредил об экзистенциальном кризисе Европы

Москва28 сен Вести.Европа переживает экзистенциальный кризис. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства в 2012-2017 годах.

Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет решающее не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса приводит его слова газета El Pais

Олланд отметил, что нынешняя Европа уже отличается от той, которой ранее приходилось справляться с финансовым кризисом, а затем с кризисом в сфере здравоохранения.

Олланд также считает, что Европа сталкивается с более опасным, жестким и насыщенным угрозами миром.

Ранее в Евросоюзе заявили о кризисе цен и поставок в энергетике.